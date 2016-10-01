Силуанов похвалил Россию за стабильное прохождение тяжелого экономического периода

Россия стабильно прошла тяжелый экономический период, заявил министр финансов России Антон Силуанов на семинаре для депутатов Госдумы.

«Последние два года были шоковые для бюджета. Мы столкнулись с резким сокращением притока валюты в страну, сжатием платежного баланса за этот период. Если посмотреть, в какие периоды это бывало: когда развалился СССР (цены на нефть сократились), в конце прошлого века, когда произошли девальвация и последствия финансового кризиса. В этот раз мы прошли более-менее стабильно этот сложнейший для страны период», - признался министр.

Силуанов отметил, что стабильность во время кризиса сохранилась благодаря накоплению «запаса прочности» в виде резервов за последнее десятилетие. «Говорили, что Минфин копит кубышку, зачем он вкладывает в активы иностранных государств, лучше бы в свою вкладывал... Но правильность той политики, которая проводилась, доказана», - пояснил он.