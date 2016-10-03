Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в сентябре вырос до максимума за 22 месяца

В сентябре в России индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей составил 51,1 пункта против 50,8 пункта в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства IHS Markit. Это максимальный рост объемов производства в российских компаниях за 22 месяца. Кроме того, компании наращивают объемы производства на протяжении уже последних пяти месяцев, говорится в исследовании.

«Обнадеживает тот факт, что сентябрь увенчал сильнейший квартал для производителей за последние два года. Заглядывая вперед, если подъем производства и новых заказов будет устойчивым, то сектор, похоже, ждет успешное завершение 2016 г.», - прокомментировал результаты исследования экономист IHS Markit Самюэль Агасс.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.