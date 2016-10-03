С 1 октября компании обязаны раскрывать членство в саморегулируемых организациях

Российские юридические лица с 1 октября обязаны раскрывать сведения о членстве в саморегулируемых организациях, а также о договорах лизинга и факторинга, независимых гарантиях. Это следует из вступивших в силу поправок. Публикация этих сведений призвана улучшить раскрытие в России информации о рисках, в частности о рисках мошенничества. Публично доступные данные о договорах лизинга позволят избежать ситуаций, когда, например, одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем в залог или просто продается с целью создания «добросовестного приобретателя», напоминает «Интерфакс».

Раскрытие новых типов информации, как говорят эксперты, должно повысить позиции России в рейтинге Doing Business, который считает полное раскрытие информации обо всех видах залогов важным условием для снижения рисков в экономике, расширения кредитования малого и среднего бизнеса.

Публикация этой информации отвечает также рекомендациям Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), которая считает необходимым обнародование данных. Согласно вступившим в силу с 1 октября поправкам в законодательство теперь юрлица обязаны отчитываться по так называемым «обеспечительным интересам», то есть о договорах залога, лизинга, факторинга, когда те или иные активы передаются с целью обеспечения уплаты обязательств.

До сих пор в России отсутствовал и единый реестр саморегулируемых организаций, что затрудняло проверку данных о членстве в СРО той или иной компании, создавая риски для потребителей различных товаров и услуг. Членство в СРО является в России обязательным условием для выполнения компанией строительных работ, функционирования в качестве микрофинансовой организации и т. д.

Вся новая информация, поступающая от компаний, будет раскрываться публично на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ferdresurs.ru).

Информацию о членстве в саморегулируемой организации по состоянию на середину дня 30 сентября, то есть еще до официальной даты вступления в силу закона, раскрыли уже более 1000 компаний, сообщили «Интерфаксу» в службе техподдержки fedresurs.ru. Уже опубликовано также более 60 сообщений, касающихся заключенных договоров лизинга.

Учитывая то, что факторинговые и лизинговые компании могут быть вынуждены публиковать большое количество сведений, для них введена льготная фиксированная помесячная плата, а не оплата сообщений поштучно, сообщили также в службе техподдержки.

Пользователям будет предложена возможность публикации сведений в виде реестра, пополняемого по мере необходимости. У крупных участников рынка, например, такая необходимость может возникать 1-2 раза в течение рабочего дня, у небольших компаний - 1-2 раза в неделю.

Для пользователей, которым необходимо осуществлять значительное количество публикаций, предусмотрена возможность загрузки сведений из файлов xml формата прямо из внутренних систем учета и отчетности. Также для лиц, осуществляющих значительное количество публикаций, в ближайшее время будет обеспечена возможность публикации сведений через специальный шлюз.