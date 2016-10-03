Греф: Россия не сможет рассчитывать на нефть и газ после 2030 года

Президент Сбербанка Герман Греф считает, что Россия после 2030 г. уже не сможет рассчитывать на свои сырьевые запасы. Об этом он заявил в эфире программы «Познер». «Мы видим, что век нефти и газа, как бы это кому-то не хотелось, заканчивается. Теперь мы говорим о том, когда у нас этот монопродукт может закончиться. На мой взгляд, это примерно 2028-2032 гг., когда, по моему мнению - не факт, что я прав - по всем ощущениям, по всем трендам, которые мы видим сегодня, не будет повторения такого суперсырьевого цикла. Надо к этому готовиться», - сказал он.

Греф сказал, что исторически выход из моноресурсного состояния экономики очень болезнен, но он меняет качество экономического роста. «Следует говорить об обретении новой динамики, о том, что нам нужно диверсифицировать экономику. Об этом сейчас все больше людей задумываются. Эксперты об этом говорят давно, и, как мне кажется, люди во власти сегодня уже достаточно хорошо представляют себе эту ситуацию», - сказал он.

В марте министр природных ресурсов Сергей Донской сообщил, что, по оценкам министерства, доказанных запасов нефти в России хватит на 28 лет, а извлекаемых - примерно на 57 лет.