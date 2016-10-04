Казахстан и Россия наметили 27 совместных проектов на $4 млрд

Казахстан и Россия подготовили проект перечня мероприятий, направленных на расширение взаимной торговли, на 2016–2017 гг., сообщили «Интерфаксу» в министерстве национальной экономики Казахстана. В перечень вошли 27 проектов в различных сферах экономики на сумму более $4 млрд.

В понедельник вечером начался визит президента России Владимира Путина в Казахстан. Во вторник в Астане проходит встреча министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.