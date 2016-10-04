Клепач: Предложения Минфина и ЦБ по пенсионной реформе лучше подходят богатым

Предложенная Минфином и Банком России реформа пенсионной системы с сохранением накопительной части – «это пока модель для состоятельных людей, которые имеют высокие доходы и могут эти средства сберегать в рамках пенсионной системы». Это ТАСС сказал зампредседателя и главный аналитик ВЭБа Андрей Клепач. Он считает, что накопительная система – это очень важный ресурс для финансовой системы страны, особенно для частных пенсионных фондов, и для кредитования госдолга. «Поэтому необходим поиск какой-то модели. Из того, что было заявлено, предполагается, что это все-таки добровольно-принудительная система. Люди обязаны будут сберегать, но платить за это по сути дела будут регионы. Ситуация финансовая достаточно сложная, поэтому нужны другие решения», – считает Клепач.

ЦБ и Минфин 23 сентября представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений – концепцию «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК). Она предполагает, что индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, при этом размер отчислений не будет ограничен. Уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса, и эти средства будут поступать на счет ИПК автоматически. В софинансировании смогут участвовать работодатели, получая в этом случае определенные льготы. Граждане, имеющие пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию, смогут перевести их в качестве взноса на счет ИПК. Планируется, что для работающих граждан, не выразивших в переходный период свое мнение по участию в системе, индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться автоматически. При этом в любой момент можно будет приостановить уплату взносов. Таким образом, стратегия накопления будет определяться непосредственно самим гражданином. Все средства ИПК будут собственностью гражданина, в определенных случаях ими можно будет воспользоваться до пенсии.