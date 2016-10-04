В магазинах Москвы арестованы шубы без маркировки на 7 млн рублей

Роспотребнадзор арестовал в московских торговых центрах немаркированные шубы на общую сумму 7 млн руб., сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Чиновник напоминают, что за оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки в России предусмотрена административная и уголовная ответственность. Проверка проводится во всех регионах.

В Москве шубы без маркировки были обнаружены, в частности, в ТЦ «Новочеркизовский», ТК «Коньково», ТЦ «Золотой Вавилон». Проверяющие арестовали больше 300 меховых изделий на общую сумму свыше 7 млн руб.

Пилотный проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий стартовал в России в апреле 2016 г. в рамках борьбы с нелегальным рынком шуб. Участие в проекте было добровольным. С 12 августа маркировка меховых изделий стала обязательной на территории «Евразэс». Пока Минпромторг получил более 5 млн заявок на получение RFID-меток для маркировки меховых изделий, что превысило ожидания ведомства почти в пять раз, сообщил 3 октября руководитель министерства Денис Мантуров. Это значит, что более 80% объема продаваемых меховых изделий находились в тени, отмечает ТАСС.