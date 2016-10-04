Прямые инвестиции Китая в США достигли рекордного уровня

Прямые инвестиции Китая в США в 2015 году достигли рекордного уровня - $8,03 млрд, или 5,5% общего объема прямых китайских инвестиций за рубеж, сообщает агентство «Синьхуа». Прямые китайские инвестиции в обрабатывающую промышленность США в прошлом году взлетели на 122,2% - до $4 млрд. Вложения в сферу лизинга и коммерческих услуг составили $2,24 млрд, в научные исследования и технические услуги - $1,23 млрд.

Всего в прошлом году китайские предприятия заключили с американской стороной 97 сделок слияния и поглощения на общую сумму $13,05 млрд. Сделки на сумму $11,19 млрд были реализованы в виде реинвестирования средств китайскими предприятиями, созданными за пределами КНР.

Вместе с тем эксперты обеспокоены активным ростом инвестиций Китая за рубежом в условиях торможения экономики.

По данным министерства торговли Китая, в январе-августе 2016 года внешние прямые инвестиции Китая, не связанные с финансовым сектором, подскочили на 53,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 775 млрд юаней ($116 млрд). Вместе с тем прямые иностранные инвестиции в Китай увеличились на 4,5% - до 548,8 млрд юаней ($82,2 млрд).

Таким образом, в этом году КНР является нетто-экспортером инвестиций второй или третий год подряд (оценки Минторга и независимых экспертов расходятся), тогда как до этого с 1982 года Китай был импортером капитала.