Таможня в январе-сентябре снизила перечисления в федеральный бюджет на 14,2%

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за девять месяцев 2016 г. перечислила в федеральный бюджет 3,12 трлн руб. Это на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2015 г. (3,64 трлн руб.), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сентябре 2016 г. перечисления в бюджет снизились на 17,3% в годовом измерении, до 385,65 млрд руб.

В середине июля бывший директор ФТС Андрей Бельянинов называл напряженной ситуацию с выполнением плана по перечислению средств в бюджет. План по перечислениям службы на 2016 г. составляет 4,7 трлн руб.