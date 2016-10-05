В сентябре деловая активность в сфере услуг в России замедлила рост

В России в сентябре индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг снизился до 53 пунктов с 53,5 пункта в августе. Это сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической компании IHS Markit.

Совокупный индекс PMI, включающий помимо сектора услуг сектор обрабатывающей промышленности, в сентябре вырос до 53,1 пункта с 52,9 пункта в августе.

«Компании российской сферы услуг завершили III квартал на более слабой основе, поскольку рост деловой активности замедлился до четырехмесячного минимума в сентябре. Тем не менее, в среднем III квартал был сильным и увенчал самый успешный квартальный подъем в секторе чуть более чем за три года», - комментирует результаты исследования экономист IHS Markit Самюэль Агасс.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.