К сентябрю госдолг России сократился на 2,8%

На 1 сентября государственный долг России составил 10,6 трлн руб., это на 2,8% меньше уровня на 1 января. Как передает ТАСС, это говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь - август 2016 г. Получается, что госдолг страны сложился на уровне 13,5% утвержденного объема ВВП на 2016 г.

Госдолг регионов на 1 сентября 2016 года составил 2,26 трлн руб., сократившись с начала года на 2,2%. Доля бюджетных кредитов в общем объеме госдолга регионов с начала года увеличилась на 14,1% пункта до 49%, доля коммерческих кредитов уменьшилась на 12,4% пункта до 29,2%. Вырос долг у 39 регионов, в том числе у Ненецкого автономного округа - три раза, Тюменской области - на 45,8%, Хакасии - на 28,1%, Калмыкии - на 24%, Северной Осетии - на 20,5%.