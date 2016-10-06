Минэкономики предложило способ ухода от «палочной системы» - РБК

Проект президентского указа об оценке работы надзорных ведомств и органов контроля не по числу проверок, а по размеру предотвращенного ущерба, разработало Минэкономразвития, пишет РБК. Это, в частности, относится к МЧС, МВД, Роскомнадзору и Россельхознадзору.

В документе, размещенном на портале regulation.gov.ru, девять показателей. Среди критериев – число погибших или пострадавших от явлений, которые пытались устранить, материальный ущерб граждан, компаний или государства, ущерб конкуренции, финансовой стабильности, обеспечению обороны, а также объектам культурного наследия и окружающей среды. В предложениях есть также пункт об ущербе общественной нравственности.

Такой перечень разработан впервые, пояснила представитель Минкономики Елена Лашкина. В мае министерство проводило пилотный проект по новой системе оценки эффективности органов контроля в семи федеральных контрольных ведомствах. По его итогам было решено разработать указ президента.

Действующий подход к оценке эффективности основан на количестве проверок и объеме выписанных штрафов. Это – «палочная система», отмечает член генсовета «Деловой России» Михаил Розенфельд. Сейчас к бизнесу предъявляют более 650 000 требований по безопасности, говорит вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Проект должен изменить «палочную систему» и направить органы контроля и надзора на достижение общественно-значимого результата, говорит представитель Минэкономики.