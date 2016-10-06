Мордашов попросил правительство обязать потребителей покупать изделия из стали по «справедливым» ценам

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов предложил правительству обязать внутренних потребителей покупать арматуру и другую продукцию компании по «старым, более высоким ценам» – до того, как они начали снижаться в III квартале. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Мордашова от 4 октября на имя вице-премьера Аркадия Дворковича, министра промышленности Дениса Мантурова и руководителя ФАС Игоря Артемьева. Автор послания считает, что это было бы справедливым.

В «Северстали» отправку писем подтвердили. По словам представителя компании, предлагается провести совещание у Дворковича и обсудить механизмы ценообразования с профильными организациями и ключевыми потребителями. По оценкам специалистов «Северстали», лаг между мировыми и экспортными ценами у российских металлургов составляет около месяца, внутренние цены отражают экспортный паритет спустя вдвое больший срок.

В апреле – мае российские потребители продукции из стали жаловались правительству на рост цен, но с мая по август арматура подешевела на 24%, указал в письме Мордашов. Он опасается повторения ситуации конца 2015 г., когда заводы вынужденно останавливали производство. В послании он напомнил,что до сих пор металлурги не просили государство повлиять на потребителей, между тем стоимость продукции машиностроения «никогда не понижается», растут и тарифы естественных монополий. Информированные источники «Коммерсанта» в отрасли увидели в письме Мордашова «явную иронию» и «эмоциональную реакцию на ценовые войны с потребителями». Они предположили, что он «ищет третейских судей, чтобы поставить точку в повторяющихся спорах».

В ФАС письмо Мордашова получили 5 октября, но еще не сформировали позицию по поднятой проблеме. Представитель Аркадия Дворковича сказала, что вице-премьер в командировке с 4 октября, в Минпромторге на запрос не ответили.