Парижское соглашение по климату вступит в силу 4 ноября

Парижское соглашение по климату вступит в силу 4 ноября. Как сообщили в ООН, все условия для этого выполнены: соглашение ратифицировали более 55 из 191 подписавшей его страны, на долю ратифицировавших договор государств приходится не менее 55% глобального объема выбросов парниковых газов.

По состоянию на 5 октября соглашение ратифицировали 74 страны, их суммарная доля в мировой эмиссии СО2 составляет 58,8%. Последними к соглашению присоединились ряд стран Евросоюза, в том числе Германия и Франция, в сентябре договор ратифицировали Китай и США.

Россия подписала Парижское соглашение по климату 22 апреля, но не ратифицировала его. Директор департамента госполитики в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды Лариса Корепанова заявила, что это может произойти не раньше 2020 г.