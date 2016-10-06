Путин потребовал заложить в бюджет индексацию пенсий в 2017 году по инфляции

Президент Владимир Путин потребовал заложить в федеральный бюджет 2017-2019 гг. средства на индексацию пенсий в 2017 г. по фактической инфляции. Как передает ТАСС, он заявил это на совещании по социально-экономическим вопросам. «Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан, заложить ресурсы на единовременную выплату пенсионерам (о чем мы с вами договорились), а также на индексацию пенсий по фактической инфляции этого года, предусмотреть федеральные социальные доплаты к пенсиям», - потребовал Путин.

Президент напомнил и о задаче повышения эффективности мер социальной поддержки, которые должны строиться на принципах адресности и нуждаемости. Еще он потребовал добиться безусловного выполнения социальных обязательств и обеспечения гарантий для граждан страны.

Правительство решило заменить вторую индексацию пенсий в 2016 г. единовременной выплатой в 5000 руб. на человека. Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов обещал, что получить ее можно будет с 12 января 2017 г. Министр финансов Антон Силуанов 30 сентября говорил, что пенсии и другие социальные выплаты будут корректироваться, если величина инфляции будет отклоняться от прогнозируемого уровня в 4%.