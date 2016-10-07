Импорт из стран дальнего зарубежья с начала года снизился на 2,4%

По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2016 г. импорт товаров из стран дальнего зарубежья сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% и составил $115,7 млрд. В сентябре объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $15,3 млрд, что на 3,4% меньше, чем в августе.

Сократился импорт текстильных изделий и обуви, машиностроительной и химической продукции. Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился.

В частности, вырос объем импорта зерновых культур, рыбы, алкогольной и безалкогольной продукции, молочных продуктов, фруктов. Сократился импорт сахара, овощей, табака, растительного масла. Неизменным остался объем ввоза мяса и субпродуктов.