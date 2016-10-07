Лукашенко предположил подключение Путина к газовому спору Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о прогрессе в переговорах с Россией по газовому вопросу, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что рано или поздно стороны договорятся. Белоруссия с начала года добивается снижения цен на российский газ с $132 до $73 за тысячу кубометров и не признает наличия долга за поставки с начала 2016 г. 12 сентября президент Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Владимиру Семашко за два дня добиться окончательной договоренности с Москвой, но ее не удалось достичь до сих пор.

«В какой-то степени лед тронулся. Семашко докладывал, что есть некие новые предложения. Думаю, что президент России вмешался в этот вопрос. Нам драться из-за этого не следует. Мы люди разумные, готовы, где нужно, отступить, готовы к компромиссам. Но это нужно делать честно», - заявил Лукашенко. Его слова приводит «Интерфакс», который ссылается на изложение белорусскими СМИ обращения президента к депутатам Палаты представителей и членам Совета республики Национального собрания Белоруссии пятого и шестого созывов.

По словам Лукашенко, его страна хочет равноправного сотрудничества с Россией, «в том числе по газовому и нефтяному вопросам». Он добавил, что Минск ведет переговоры с Ираном, «который мечется в поисках для поставки нефти и который снизит нам цену».

«Мы два союзных государства - Россия и Белоруссия, - и поэтому даже на фоне абсолютно неизбежных иногда коммерческих разногласий контакты не прерываются, контакты абсолютно всеобъемлющие, они носят постоянный характер, - сказал Песков (цитата ТАСС). - Поэтому, конечно, на фоне трений коммерческого характера озвучиваются взаимные предложения. Быстро или медленно, но безусловно его (кризис) удастся преодолеть».