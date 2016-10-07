Минэкономразвития по итогам 2018–2019 годов ожидает инфляцию в 4%

Минэкономразвития по итогам 2018-2019 гг. ожидает инфляцию на уровне 4%. Об этом заявил замминистра экономического развития Алексей Ведев.

«Сдерживанию инфляции будет способствовать умеренно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ», - отметил он.

По его словам, Минэкономразвития прогнозирует восстановление роста экономики России уже в IV квартале 2016 г.

«Наши расчеты показывают, что экономика адаптировалась к новым ценовым коридорам относительно и обменного курса, и цен на нефть на внешних рынках, и мы ожидаем восстановительный рост экономики, который может начаться уже в IV квартале этого года», - пояснил замминистра.

«Динамика ВВП год к году выйдет на положительный тренд уже, по нашим оценкам, в I квартале 2017 года», - сказал он.