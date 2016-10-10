Тарифы на электричество для населения в будущем году предложено повысить на 4%

Минэкономразвития предложило индексировать тарифы на передачу электроэнергии по сетям на 3%, тарифы на электроэнергию для населения – на 4%, сообщил руководитель ведомства Алексей Улюкаев. Как передает «Интерфакс», он объяснил, что эти цифры предложены на базе нового прогноза по инфляции в 2017 г. на уровне 4%.

Тарифы на газ, как для населения, так и для промышленности, министерство предложило индексировать в 2017 г. на уровень не выше 3%. Тарифы на транспортировку газа, по его словам, также рекомендовано проиндексировать на 3% в 2017 г. «Тарифы предлагаем из принципа "инфляция минус", исходя из того, что прогноз по инфляции – 4% на 2017 г.», – объяснил министр. «Для газа это будет 3% и для промышленности, и для населения. И индексация тарифов на транспортировку газа также предлагается на уровне 3%», – сказал он.

Эти предложения содержатся в прогнозе социально-экономического развития на 2017–2019 гг., который правительство планирует рассмотреть на заседании 13 октября.