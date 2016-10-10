Экономика России могла показать «слабый рост» в III квартале – департамент ЦБ

Индексная оценка ВВП России на III квартал 2016 г. в сентябре незначительно ухудшилась по сравнению с прошлым месяцем, но «позволяет рассчитывать на слабый положительный рост экономики в прошедшем квартале», говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

«Динамика краткосрочных показателей деловой активности в сентябре улучшилась. Большинство показателей опроса также позволяют рассчитывать на начало слабого роста экономики уже в текущем году, в том числе за счет восстановления инвестиционной активности», – говорится в докладе.

При этом в документе отмечается "отсутствие единого восстановительного тренда среди обрабатывающих производств, что подтверждается последней статистикой по промышленному производству".

«Преодоление стагнации по-прежнему сдерживается структурными ограничениями в ряде ключевых отраслей – это является одним из первоочередных факторов риска для устойчивого роста», – отмечают аналитики ЦБ.

В аналитических материалах ЦБ, опубликованных в конце сентября, рост ВВП России в III квартале по отношению к предыдущему кварталу с исключением сезонности оценивался близким к нулю (а снижение экономики в III квартале в годовом выражении – в 0,4–0,7%).