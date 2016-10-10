Минфин России считает возможным дефицит бюджета в 1% ВВП после 2019 года

Минфин России считает возможным сохранение дефицита федерального бюджета на уровне 1% ВВП после 2019 г., сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике.

«Мы предусматриваем постепенную консолидацию бюджета федерального, каждый год по одному процентному пункту, с трех с небольшим процентов дефицита бюджета в 2017 г. до 1% в 2019 г. И в дальнейшем мы считаем возможным наличие 1% дефицита на предстоящие годы», – сказал он.

По словам министра, такой уровень дефицита "не будет влиять ни на финансовый рынок, ни на параметры финансовой политики".