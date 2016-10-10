Нобелевскую премию по экономике получили Оливер Харт и Бенгт Холмстрём

Британец Оливер Харт и финн Бенгт Холмстрём получили нобелевскую премию по экономике за вклад в теорию контрактов. Об этом в понедельник сообщила Шведская королевская академия наук.

Харт и Холмстрём заложили основы теории контрактов, сформировав «благодатную почву для фундаментальных научных исследований» в этой области, говорится в заявлении академии. За последние десятилетия они проанализировали множество способов применения этой теории, которая рассматривает определение параметров контракта экономическими агентами. «Их анализ оптимальных контрактных соглашений закладывает интеллектуальную основу для разработки политики и работы институтов во многих областях – от законодательства о банкротстве до политического устройства», – пояснили академики.

Лауреаты получат 8 млн шведских крон ($920 000) на двоих.