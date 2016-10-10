Правительство ввело новый порядок кредитования регионов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ввел новый порядок кредитования регионов, при котором процентная ставка будет напрямую зависеть от ключевой ставки. На совещании с вице-премьерами Медведев объяснил, что документ направлен на снижение долговой нагрузки на региональные и муниципальные бюджеты. Он уточнил, что «по новому документу теперь процентная ставка по коммерческим кредитам для субъектов России и для муниципалитетов будет напрямую зависеть от ключевой ставки Банка России, причем жестко привязываться к ней».

Медведев уточнил, что кроме привязки к ключевой ставке будет «плюс некая фиксированная надбавка». Она будет определяться в отдельном договоре.

Однако премьер-министр предостерег регионы, сказав, что «нужно сто раз подумать», брать ли новые кредиты. Он добавил, что теперь регионы также смогут соразмерно снижать расходы на обслуживание уже имеющейся задолженности».

В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что подписанный документ предполагает, что формула расчета процентной ставки установлена как сумма ключевой ставки Банка России и фиксированной надбавки, определенной в контракте на обеспечение государственных и муниципальных нужд, на привлечение финансовых ресурсов.

«Применение плавающей процентной ставки позволит в случае постепенного понижения рыночных ставок защитить интересы субъектов РФ, которые смогут соразмерно снижать расходы на обслуживание долга. При этом кредитные организации смогут изменить принимаемые на себя процентные риски», - указали в кабмине.