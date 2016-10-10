Банк развития БРИКС утвердил финансирование первых пяти проектов на $1 млрд

Банк развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) утвердил финансирование первых пяти проектов на почти $1 млрд. Как передает ТАСС, это сообщил журналистам председатель российской части Делового совета БРИКС, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. По его словам, эти проекты касаются возобновляемых источников энергии», каждой стране БРИКС досталось по одному проекту.

«В России финансирование направляется на строительство двух небольших ГЭС в Карелии. Они уже получают финансирование на свою реализацию», - сказал Катырин.

Соглашение о создании Нового банка развития было подписано на саммите БРИКС в Бразилии в 2014 г. Новая структура призвана стать площадкой для наращивания взаимных инвестиций и торговли между государствами- членами, а также финансирования инфраструктурных проектов в государствах - членах БРИКС и развивающихся странах.