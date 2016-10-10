Еврогруппа одобрила выделение Греции 1,1 млрд евро

Еврогруппа в понедельник, 10 октября, одобрила выплату транша кредита Греции в размере 1,1 млрд евро. Оставшиеся 1,7 млрд выделят 24 октября, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минфин Греции.

1,7 млрд евро должны быть потрачены греческой стороной на просроченные платежи государства, отмечает ведомство.

Ранее Еврогруппа предъявила Афинам 15 условий, в том числе касающихся приватизации, реформ в сфере энергетики, управления банками, для предоставления им транша.

На минувшей неделе парламент Греции принял законопроекты по реализации 15 условий международных кредиторов.