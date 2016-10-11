Росавтодор: льготный коэффициент тарифа в системе «Платон» могут отменять постепенно

Отмена льготного коэффициента тарифа в системе «Платон» может быть постепенной, сообщил на пресс-конференции замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.

«Тариф, который будет установлен, - сейчас обсуждаются разные варианты. Один из вариантов - полная отмена льготного коэффициента, другие варианты - поэтапно. Пока решение не принято», - сказал он, отвечая на вопрос, сколько составит тариф «Платона» в случае отмены льгот: 3,06 или 3,73 руб./км.

Прончатов напомнил, что Росавтодор выступает за отмену льготного коэффициента в системе «Платон». По его словам, в текущем году система собрала 15 млрд руб. Изначально, до принятия льготного коэффициента, прогнозируемая сумма была гораздо больше.

Система «Платон» действует с 15 ноября 2015 г. Изначально предполагалось повысить тариф системы «Платон» с 1 марта 2016 г. до 3,06 руб. за 1 км федеральных трасс, однако позднее было решено отсрочить повышение тарифа до осени и сохранить его на уровне 1,53 руб.