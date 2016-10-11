Положительное сальдо торгового баланса России снизилось на 45,5% за 8 месяцев

Положительное сальдо торгового баланса России за январь-август 2016 г. снизилось на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составило $63,5 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы России (ФТС).

По данным ФТС, за восемь месяцев внешнеторговый оборот России снизился на 18,3% и составил $290,3 млрд.

Экспорт товаров за отчетный период уменьшился на 25% до $176,9 млрд, импорт снизился на 5,2% и составил $113,4 млрд.