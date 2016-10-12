Галушка: Восточный экономический форум привлек в регион 100 млрд рублей за месяц

На Дальний Восток привлечено 100 млрд руб. за месяц, прошедший с момента завершения II Восточного экономического форума, заявил в интервью «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Форум проходил 2-3 сентября. Общую сумму инвестиций в регион он оценил более чем в 1,232 трлн руб. Ранее объем подписанных на форуме соглашений он оценивал в 1,6 трлн руб.

Вложения Китая в общем объеме инвестиций, привлеченных за последний год на Дальний Восток, Галушка оценил в 175 млрд.