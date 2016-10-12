Силуанов назвал скромными планы приватизации на 2017–2019 годы

Планы приватизации на 2017-2019 гг. скромные, необходимо возвращаться к их обсуждению, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Я думаю, что вместе с коллегами из Министерства экономического развития при очередных бюджетных циклах мы этот вопрос обязательно будем затрагивать, потому что если в этом году надеемся продать большие пакеты, то в следующем пока у нас планы достаточно скромные», - цитирует его ТАСС.

Руководитель Минфина разошелся с Минэкономразвития в ожиданиях доходов бюджета от приватизации в 2017 г. Как сообщает «Интерфакс», Минфин заложил в проект бюджета 130 млрд руб., а Минэкономразвития считает, что этот план может быть превышен вдвое.

«Пока у нас в бюджете на следующий год где-то 130 млрд руб. Это ВТБ и "Совкомфлот", которые мы не один год уже пытаемся приватизировать. А дальше, к сожалению, небольшие, практически минимальные объемы. Здесь нам нужно будет потрудиться», - сказал Силуанов. «Я думаю, по крайне мере в два раза больше мы обеспечим», - ответил на это глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «Это оптимистичное заявление», - заметил в ответ Силуанов.