Минфин предложил в 2018-2019 годах повышать акцизы на нефтепродукты не больше чем на 4%

Минфин предлагает в 2018-2019 гг. повышать акцизы на нефтепродукты не более чем на прогнозируемый уровень инфляции, то есть 4% к предыдущему году. Как передает ТАСС, это сообщил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей замминистра Илья Трунин. В 2017 г., по его словам, «повышение будет существенно больше».

Замминистра подчеркнул, что правительство в целом согласилось с идеей, что дополнительная налоговая нагрузка на нефтегазовый сектор в 2017-2019 гг. не должна быть снижена по сравнению с 2016 г. «В 2016 г. мы предлагали изначально, что дополнительные налоговые изъятия составят порядка 200 млрд руб. при сохранении пошлины в 42%. Но цены на нефть оказались ниже прогнозируемых, и уровень дополнительных изъятий из этого сектора, по нашим прогнозам, при сохранении цен на нынешнем уровне составит порядка 150 млрд руб.», - пояснил он. Минфин предлагает зафиксировать эту сумму на следующий год и изъять ее за счет НДПИ при добыче нефти, а оставшуюся до 200 млрд руб. сумму в 50 млрд руб. добавить за счет завершения налогового маневра, сказал Трунин. «Примерно аналогичные пропорции будут прогнозироваться на 2018-2019 гг., где сумма дополнительной налоговой нагрузки должна составить 250 млрд и 300 млрд руб. в распределении между НДПИ и акцизами», - уточнил он.