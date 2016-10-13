Минтранс намерен ввести плату за пересечение границы на автомобиле – «Коммерсантъ»

Пересечение границы автомобилями и грузовыми поездами Минтранс предлагает сделать платным, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее предложение ведомство подготовило, исполняя поручения по итогам заседания Государственной пограничной комиссии, которое проходило в конце августа в Южно-Сахалинске. Платить придется за пользование погранпунктами пропуска транспорта для компенсации расходов на их реконструкцию, обустройство и эксплуатацию.

Сначала платными предлагается сделать автомобильные и железнодорожные пункты пропуска через границу. Тарифы для автотранспорта могут быть привязаны к его категории (легкой или грузовой), а для железнодорожного рассчитываться за тонну груза. Их сбором, возможно, будет заниматься единый оператор, по аналогии с системой «Платон». Ее элементы могут быть положены в основу нового сбора.

Другой вариант предполагает, что операторов будет несколько или плата будет взиматься только на новых пунктах пропуска, построенных с привлечением частных инвестиций. Старые при этом будут работать в прежнем режиме.

«Во второй половине октября Минтранс планирует провести расширенное совещание по этому вопросу»,— приводит издание слова своего собеседника. Минтранс на запрос не ответил. Не исключено, что плата за пользование погранпунктами может быть введена уже во второй половине следующего года, говорит знакомый с ситуацией источник.

После ликвидации Росграницы пункты пропуска перешли в ведение Минтранса. Затраты на их модернизацию замминистра транспорта Алексей Цыденов оценивал затраты на в 250 млрд руб. Средняя стоимость реконструкции одного пропуска, по его данным, составляет 1 млрд руб. «Из 314 действующих пунктов пропуска не более 20% соответствуют нормативным требованиям по техническому оснащению и обустройству для осуществления госконтроля, а также по санитарно-бытовым условиям для лиц, пересекающих границу. В основном это касается автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска. Порядка 200–250 пунктов сегодня требуют капвложений на реконструкцию и модернизацию»,— заявлял он на заседании погранкомиссии.

Автоперевозчики прогнозируют рост нагрузки на бизнес. «Как всегда, за «дополнительный» сервис будет платить конечный потребитель, так как это будут прямые расходы, связанные с логистикой товаров»,— говорит директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов.