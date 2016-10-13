Правительство предлагает ужесточить наказание за преступления в сфере гособоронзаказа

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об уголовной и административной ответственности за преступления в сфере государственного оборонного заказа. Документы опубликованы на сайте правительства.

«Сейчас государственный оборонный заказ исполняется на высоком уровне, финансируется в положенных объемах, деньги там немалые, поэтому надо обеспечить максимально жесткий контроль эффективности их расходов», – сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Первый законопроект предлагает ввести специальный состав преступления – расходование лицом, исполняющим гособоронзаказ, финансовых средств, предназначенных для выполнения заданий, на цели, не связанные с их выполнением. Также предлагается установить повышенную уголовную ответственность за расходование бюджетных средств должностным лицом государственного заказчика на цели, не соответствующие условиям их получения.

Второй проект закона предлагает установить административную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств государственным заказчиком.

За совершение таких правонарушений предлагается установить наказание для должностных лиц в виде административного штрафа в размере от 100 000 до 500 000 руб. или дисквалификации на срок от одного года до трех лет.

Для юридических лиц устанавливаются повышенные размеры штрафов, составляющие от 10 до 25% суммы полученных средств, использованных не по целевому назначению.