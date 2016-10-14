Правительство сэкономит 55 млрд рублей на сельских пенсионерах - РБК

Минтруд предложил заморозить на три года (до 1 января 2020 г.) закон об опережающем росте пенсий сельским жителям, проработавшим в сельском хозяйстве 30 лет и больше. Как пишет РБК, 10 октября соответствующая инициатива была одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Пресс-служба Минтруда подтвердила подготовку инициативы. Против законопроекта выступал Минсельхоз, отказавшийся от комментариев. Разногласия улаживала вице-премьер Ольга Голодец.

Отложить предлагается норму, предусматривающую ежегодное увеличение на 25% фиксированной части пособий по старости и инвалидности для сельских пенсионеров с большим трудовым стажем. По закону о страховых пенсиях, она должна была вступить в силу еще с 1 января 2016 г., но ее приостановили из-за кризиса. По той же причине размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям в целом, в 2016 г. был проиндексирован не на величину инфлации-2015 – 12,9%, а лишь на 4%. Размер выплаты составил 4559 руб.

Если бы закон об опережающем увеличении выплат сельским пенсионерам начал действовать вовремя, фиксированная доплата для них в 2016 г. составила бы почти 5700 руб., а к 2020 г. увеличилась бы в 2,5 раза — до 11 100 руб. без учета ежегодной индексации на величину инфляции.

Экономию федерального бюджета на трансферте ПФР из-за остановки действия закона на ближайшие три года Минтруд оценил почти в 55 млрд руб.: 17,5 млрд руб. – в 2017 г., 18,3 млрд руб. – в 2018 г. и 19,1 млрд руб. – в 2019 г., следует из материалов к законопроекту.