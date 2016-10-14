Кудрин считает несовершенной структуру расходов в бюджете на 2017–2019 годы

Бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает несовершенной структуру расходов в проекте бюджета на 2017-2019 гг. Он изложил свое мнение в Twitter. Он похвалил Минфин за то, что ведомство не предлагает повышать налоги: «Для экономики это важнее, чем сохранение расходов с ростом налогов». «Хорошо, что он [бюджет] предусматривает снижение дефицита с 3,7% в этом году до 1,2% в 2019-м. Но структура расходов несовершенна», - написал Кудрин.

Правительство 13 октября одобрило проект федерального бюджета и социально-экономического прогноза на 2017–2019 гг. и дало Минфину и Минэкономразвития неделю на уточнение отдельных параметров. Премьер-министр Дмитрий Медведев велел внести документ в Думу до 28 октября. Цель – восстановить рост экономики, сказал Медведев, и нужно создать условия, чтобы сбережения становились инвестициями, а не лежали в чулках. По базовому сценарию (баррель нефти – $40) Минэкономразвития ждет роста экономики в 2017 г. всего на 0,2% вместо прежних 0,6%. Ухудшен прогноз и на следующие годы – до 0,9 и 1,2% вместо 1,7 и 2,1%. Снижена и оценка инвестиций в основной капитал – спад в 2017 г. на 0,5% вместо роста.

Минэкономразвития уточнит параметры номинального ВВП и экспорта нефти и представит новый прогноз в правительство в пятницу, сказал «Ведомостям» чиновник министерства: оценки роста и спада инвестиций меняться не будут.