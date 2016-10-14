Долларовых миллиардеров в мире стало больше – исследование

Исследование консалтинговой и аудиторской компании PwC и банка UBS показало, что число долларовых миллиардеров в мире в 2015 г. увеличилось на 50 человек до 1397, но они стали беднее. Их совокупное состояние снизилось впервые за 20 лет – на $300 млрд до $5,1 трлн.

Список миллиардеров в Европе, США и Азии пополнился 113 новыми именами, тогда как лишились этого статуса 80 человек.

Сокращение состояний сверхбогатых людей исследователи связывают со снижением цен на сырьевые товары и замедлением темпов роста глобального ВВП, а также снижением курсов многих валют развивающихся стран к доллару США.

Наибольшее число долларовых миллиардеров по-прежнему живет в США – 538 человек, что на пять больше, чем годом ранее. В Европе число миллиардеров за год увеличилось на 12 до 339 человек.