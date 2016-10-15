Улюкаев назвал ожидаемым решение Fitch улучшить прогноз по рейтингам России

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев считает, что решение рейтингового агентства Fitch изменить прогноз рейтингов России с «негативного» на «стабильный» было ожидаемым. «Это ожидаемое решение, которое отражает реалии российской экономики», – сказал министр.

Вечером 14 октября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня – «BBB-».

При этом прогноз рейтингов был изменен с «негативного» на «стабильный». Пересмотр вызван последовательной и эффективной политикой реагирования России на резкое падение цен на нефть, отметили в агентстве.