Йеллен видит пользу для экономики в длительном сохранении стимулов

Слабые темпы экономического подъема в США после рецессии приводят в замешательство экономистов, опровергая их прогнозы в отношении динамики ВВП и инфляции, и это, возможно, говорит о необходимости оценки экономики с другой стороны, заявила председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, выступая на ежегодной экономической конференции Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона.

В своем выступлении Йеллен не говорила о потенциальных сроках подъема базовой процентной ставки в США. Тем не менее, она дала понять, что поддерживает идею сохранения низких процентных ставок, которое могло бы позволить американской экономике набрать силу и смягчить последствия затянувшегося периода слабого экономического роста, включая низкий уровень вовлеченности граждан в рабочую силу и недостаточные капиталовложения бизнеса.

Это говорит о вероятности медленного подъема базовой ставки Федрезервом в будущем, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам председателя ФРС, слабые темпы глобального экономического роста, вероятно, будут способствовать сохранению низких процентных ставок мировыми центробанками.

В связи с этим центробанкам будет сложнее бороться с новой рецессией в случае ее возникновения, отметила Йеллен.

Сославшись на исследование, согласно которому текущий объем ВВП США на 7% ниже того уровня, на котором он должен был быть в соответствии с докризисной траекторией, Йеллен отметила, что падение потребительского спроса в результате финансового кризиса, вероятно, оказывает устойчивое влияние на потенциал предложения в экономике.

Слабый экономический рост говорит о том, что "для регуляторов очень важно действовать быстро и агрессивно в ответ на рецессию, а в период восстановления экономики обеспечивать более мощное стимулирование, чем в обычное время", заявила она.