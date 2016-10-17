Минфин: Приватизация «Роснефти» приведет к росту ненефтегазовых доходов бюджета на 900 млрд рублей

Минфин ожидает, что за счет продажи пакета акций «Роснефти» прирост ненефтегазовых доходов в бюджете на 2016 г. составит около 900 млрд руб. Как передает ТАСС, это в думском комитете по бюджету заявил министр финансов Антон Силуанов. «Если бы мы не реализовывали пакет "Роснефти" и, соответственно, не получали бы пакет от "Роснефтегаза", то ненефтегазовые доходы увеличились бы на 194 млрд руб. и были в основном получены за счет лучшего администрирования НДС», – добавил он.

По словам Силуанова, доля нефтегазовых доходов в объеме доходов бюджета снижается. «И в текущем году, и в следующем году мы видим, что, если в предыдущие годы это было более 50% (доля нефтегазовых доходов), по сути дела подчеркивая нашу зависимость от конъюнктурных доходов и подчеркивая нашу неустойчивость бюджета, то сейчас, в 2016 г., мы оцениваем долю ненефтегазовых доходов как 64%, что существенно выше, чем изначально планировалось в бюджете, – сказал он. – В бюджете планировалось 56%, соответственно, и устойчивость бюджета и в текущем году, и в следующих будет повышаться».

Доход от приватизации «Роснефти» будет учтен в 2016 г. в составе ненефтегазовых доходов. «Обычно это источник финансирования дефицита бюджета, потому что получать эти средства, полученные от приватизации 19,5% пакета мы будем через "Роснефтегаз", который выплатит нам дивиденды. А дивиденды попадут, соответственно, в доходы федерального бюджета и будут учтены как доходы», – объяснил Силуанов. Ненефтегазовый дефицит в 2016 г. снизится до 9,4% ВВП, что на 1,3 п. п. меньше, чем изначально заложено в бюджете, добавил он.