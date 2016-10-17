Кудрин: В ближайшие два года рост ВВП не будет превышать 1% в год

В ближайшие два года российская экономика не будет расти больше, чем на 1% в год, считает руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он считает, что увеличение роста ВВП возможно только через три-четыре года.

«С 2010 г., после кризиса 2008-2009 гг., средние темпы роста до нынешнего момента составляли 1%, это сверхмало для России, и, скорее всего, мы едва ли принципиально исправим эту динамику в ближайшие 2 года», - цитирует Кудрина ТАСС. Он заявил о необходимости принять решения, которые изменят эту динамику и обеспечат разворот на протяжении ближайших трех-четырех лет. По мнению Кудрина, в этой сфере «сегодня легких решений очень мало».

Бывший министр финансов также сказал, что «пока мы не сдвинемся в части ряда реформ в России, мы будем иметь темпы роста в пределах 2,5% в среднем».