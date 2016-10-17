Сторчак рассчитывает привлечь на внутреннем рынке дополнительно 200 млрд рублей до конца года

Замминистра финансов Сергей Сторчак считает реальным чистое привлечение на внутреннем рынке дополнительно 200 млрд руб. до конца 2016 г., даже если облигации в юанях так и не будут размещены в текущем году.

«Судя по тому, как в этом году идут аукционы, получается реально. Еще восемь аукционов осталось. С другой стороны, большие деньги уже подняты с рынка. Но пока инвестиционного бума в стране нет, я думаю, что спрос на российские бумаги суверена будет высокий», - сказал он, отвечая на вопрос, реально ли такое привлечение с внутреннего рынка, если облигации в юанях, которые также будут учитываться в сумме увеличения объема внутренних заимствований в 2016 г., так и не будут размещены.

Госдума рассматривает в первом чтении поправки в бюджет текущего года, которыми объем чистого привлечения на внутреннем рынке через выпуск бумаг увеличивается на 200 млрд руб. до 500 млрд руб.

Говоря о возможности размещения облигаций, номинированных в юанях, Сторчак отметил, что пока не видит «технической подготовки» к выходу на рынок с этим инструментом. Отвечая на вопрос, о каком объеме таких облигаций может идти речь, он пояснил: «Сумма рождается в процессе открытия книги, когда идет сбор заявок, и от лид-менеджеров, которые уже были на рынке, размещали инструменты кого-то другого, они чувствуют рынок, сколько он может "съесть". От их рекомендации зависит технический объем минимальный, который предложит эмитент. $1 млрд (ранее объявлявшийся возможный объем выпуска в эквиваленте в юанях) - это минимальный, иначе рынок будет неликвидный».

Комментируя возможность размещения на внутреннем рынке облигаций для населения, Сторчак отметил, что в этом году, «наверное, получится сделать предложение». Вопрос, по его словам, в том, какой спрос будет на этот инструмент. Однако замминистра отметил, что один из регионов России предоставил материал о том, что он «давно и успешно» продает населению региональные облигации. «У них есть опыт, а это обнадеживает, значит, население смотрит, что ему удобнее. С другой стороны, банки стали предлагать разные продукты (. . .), конкурировать тяжело. Может быть, для части населения это будет симпатичнее», - сказал он.