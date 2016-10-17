Промпроизводство в России в сентябре упало на 0,8% – Росстат

Промышленное производство в России в сентябре снизилось на 0,8% по сравнению с тем же месяцем 2015 г. после роста на 0,7% в августе, сообщил в понедельник Росстат.

Данные по промышленности оказались неожиданными для экономистов.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в конце сентября, предусматривал рост промпроизводства за месяц на 0,4%.

Более того, падение промышленности в сентябре в годовом выражении стало максимальным с января 2016 г., когда оно упало на 2,7%. В июле было снижение промышленности на 0,3%, в июне - рост на 1,7%, в мае - рост на 0,7%, в апреле - рост на 0,5%, в марте - снижение на 0,5%, в феврале - рост на 1% (за счет високосного дня).

В целом за январь-сентябрь 2016 г. промпроизводство выросло на 0,3%.

Резкое ухудшение годовой динамики промпроизводства в сентябре отчасти объясняется календарным фактором - в сентябре было одинаковое количество рабочих дней с сентябрем 2015 г., в то время как в августе 2016 г. было на 2 рабочих дня больше, чем в августе 2015 г.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленность в сентябре, по оценке Росстата, снизилась на 0,3% после роста на 0,5% в августе, снижения на 0,9% в июле, роста на 0,5% в июне, снижения на 0,1% в мае, снижения на 0,2% в апреле, снижения на 0,5% в марте, роста на 1,5% в феврале и снижения на 0,8% в январе.

Минэкономразвития, по новому прогнозу, ожидает роста промпроизводства по итогам 2016 г. на уровне 0,4%.

Консенсус-прогноз, подготовленный «Интерфаксом» в конце сентября, предполагает рост промпроизводства в России в 2016 г. также на 0,4%.