Всемирный банк предоставил Украине $500 млн на закупку импортного газа

Всемирный банк предоставил Украине кредитные гарантии на $500 млн для финансирования импорта газа Национальной акционерной компанией (НАК) «Нафтогаз Украины». Об этом сегодня сообщил министр финансов страны Александр Данилюк.

«Приветствую сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии "Нафтогазу" на кредит в размере $500 млн. Это позволит спокойно пройти отопительный сезон», - отметил глава минфина на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также добавил, что вместе с «Нафтогазом» работал над этим проектом несколько месяцев. «Также активно обсуждали этот вопрос с руководством Всемирного банка во время моего визита в Вашингтон на прошлой неделе», - уточнил Данилюк.