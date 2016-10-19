Саудовская Аравия разместила рекордный объем облигаций

Саудовская Аравия в среду завершила размещение дебютного выпуска облигаций на международном рынке. Объем эмиссии составил $17,5 млрд, книга заявок закрыта, первые данные показывают, что спрос составил $67 млрд, сообщает Financial Times. Два человека, знакомых с ходом размещения, подтвердили The Wall Street Journal, что королевство по итогам сбора заявок намерено выпустить бумаг на $17,5 млрд и что из-за высокого спроса доходности будут несколько ниже, чем выставлялись ориентиры. Это будет рекордное размещение для правительств развивающихся стран. Ранее в этом году Аргентина выпустила бонды на $16,5 млрд.

Первоначально Саудовская Аравия хотела разместить облигации на $10-15 млрд.