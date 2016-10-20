Песков увидел «скромные поводы для оптимизма» в экономике России

Пресс-секретарь президента России заявил, что не слышал о долгосрочном прогнозе социально-экономического развития о 20-летней стагнации. «Нет, пока не знаем. По всей видимости, это какая-то новая работа», - сказал Песков.

«Действительно, продолжается падение в ряде отраслей, но удалось выйти на траекторию роста в других отраслях. Но в зависимости от того, насколько этот баланс будет меняться в ту или другую сторону по итогам этого года и в следующем году, и в последующие, будет ясно, насколько нам удалось сменить в целом вектор развития: будет это рост, падение или стагнация», - сказал Песков.

«Но пока, скажем так, не обширные, но скромные поводы для оптимизма есть. Их не стоит преувеличивать, но скромные поводы для оптимизма, безусловно, есть», - подчеркнул пресс-секретарь.

Минэкономразвития направило в Минфин долгосрочный прогноз социально-экономического развития до 2035 г., исходя из которого экономика будет преодолевать стагнацию все ближайшие 20 лет, но не преуспеет.

Выйдя из рецессии в 2017 г., экономика в предстоящие 20 лет будет расти крайне медленно – в среднем на 2% в год (от 1,7 до максимум 2,6%). Это примерно в 1,5 раза ниже среднемировых темпов: тем самым Россия будет сдвигаться все ближе к бедным странам. Увеличить ВВП за 20 лет удастся лишь в 1,5 раза. Реальные доходы населения будут расти в среднем на 1,4% в год и выйдут на уровень 2013 г. только в 2021 г., в 2035 г. превысив его менее чем на 30%. Для сравнения: на столько же они выросли за 2006–2007 гг. В том же 2021 г. удастся преодолеть последствия трехлетнего инвестиционного спада: инвестиции выйдут на уровень докризисного 2013 г., но темп их роста также останется умеренным – в среднем 3,3% ежегодно. Экспорт будет расти примерно на 2% в год, импорт – почти на 4%, торговый баланс и счет текущих операций будут постепенно сжиматься, но сократится почти до нуля и отток капитала.