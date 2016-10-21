ФАС раскрыла поставки иностранной радиоэлектроники под видом российской – «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генпрокуратура занимаются проверкой реализации политики импортозамещения при поставках техники на оборонные предприятия, сообщает газета «Коммерсантъ». Специалисты обнаружили поставки иностранной электроники российским компаниям, которую те выдавали, переклеивая лейблы, за отечественную.

«Выявлены случаи, когда зарегистрированные на территории РФ хозяйствующие субъекты приобретают товары импортного производства и, не производя с ними каких-либо значимых технологических операций, фактически ограничиваясь разборкой-сборкой, заменой этикеток или русификацией, реализуют их в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ.— "Ъ") под видом товаров, произведенных в РФ», — приводит газета выдержки из письма заместителя руководителя ФАС Максима Овчинникова в Минпромторг.

Издание узнало, что этим вопросом уже заинтересовалась и Генпрокуратура. В настоящее время ведомство «проводит проверку исполнения федерального законодательства в сфере импортозамещения иностранной продукции, применяемой при создании, производстве и ремонте вооружения, военной и специальной техники, а также соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных на развитие инновационных проектов».

По словам нескольких источников «Ъ» в ОПК, между проверками Генпрокуратуры и ФАС нет прямой связи, однако обе нацелены на установление эффективности мероприятий по импортозамещению: их результаты будут представлены в правительство и администрацию президента.