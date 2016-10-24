Дворковичу предложили взимать НДС с иностранных интернет-продавцов – «Коммерсантъ»

Схему налогообложения покупок россиян на иностранных интернет-площадках представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили вице-премьеру Аркадию Дворковичу на совещании по электронной торговле 14 октября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол мероприятия. Механизм призван уравнять российских и зарубежных интернет-продавцов, таких как eBay, AliExpress и Amazon. Последние должны быть зарегистрированы в Федеральной налоговой службе (ФНС).

При внесении российским покупателем предоплаты для зарубежной электронной площадки продавец формирует заказ и отправляет покупку в Россию по почте. В этот момент у посылки появляется штриховой почтовый идентификатор, который передается электронной площадке и «Почте России» по системе ITMATT (протокол обмена данными между почтовыми администрациями разных стран). В почтовом отделении покупателя идентифицируют по паспорту, ему выдается посылка с покупкой, о чем «Почта России» известит ФТС, ФНС, а также иностранную почтовую администрацию, которая передает информацию о получении покупки адресатом электронной площадке. После этого компания переводит налог в размере 18%.

Дворкович поручил Минэкономики, Минфину, ФНС совместно с заинтересованными органами власти, а также деловыми и общественными организациями до 21 ноября проработать предложение.

«При такой схеме конечный потребитель будет изначально платить всю стоимость товара, включая НДС», – считает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

АКИТ объединяет 29 компаний, включая «М.Видео», «Эльдорадо», «Детский мир», Ozon, сеть MediaMarkt (входит в немецкую Media-Saturn-Holding GmbH).