Moody's улучшило прогноз по банковской системе России до «стабильного»

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по банковской системе России до «стабильного» с «негативного» с учетом признаков восстановления российской экономики, сообщается в пресс-релизе агентства.

«Медленное восстановление экономики и стабилизация макроэкономических показателей будут поддерживать операционную среду российских банков. Поэтому мы ожидаем рост прибыльности и сохранения капиталов банков в России», – отмечают эксперты рейтингового агентства.

Кроме того, Moody's по-прежнему прогнозирует снижение ВВП России в 2016 г. лишь на 1% с дальнейшим ростом российской экономики в 2017 г.