ЕБРР не планирует возобновлять финансирование российских проектов в 2017 году – Сторчак

ЕБРР в следующем году не планирует возобновлять финансирование российских проектов, которое было приостановлено в 2014 г., сообщил замминистра финансов России Сергей Сторчак.

«Нет, не собираются. У них [ЕБРР] принят финансовый план, в котором наших проектов нет», – сказал он.

В мае 2014 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов заявлял, что ЕБРР в последние месяцы фактически заморозил принятие решений о новых проектах в России из-за политически мотивированной позиции директоров от стран G7. Он отмечал, что лучший портфель этого банка – российский и специалисты ЕБРР в частных беседах это признают. «Тем не менее директора, представляющие страны G7, встречаются и постоянно проводят отдельные сессии, и говорят, что не пропустят новые проекты в РФ. Там все время идет дискуссия: будут новые проекты в России или нет, – говорил Шувалов в интервью Forbes TV в кулуарах ПМЭФа. – Это глупо, это очень плохо в первую очередь для самого банка, акционером и членом управляющего совета которого является и Россия. Как в шутку говорят, «назло бабушке уши отморожу».

«Интерфакс» сообщал, что ЕБРР с июля 2014 г. прекратил инвестировать в новые проекты в России из-за санкций ЕС и США.

В 2013 г. ЕБРР вложил в российские проекты $1,8 млрд. Россия до 2014 г. была крупнейшим получателем средств ЕБРР.