Путин призвал не допустить разбалансировки бюджета 2017–2019 годов на этапе Госдумы

Президент Владимир Путин призвал не допустить разбалансировки макроэкономических показателей, заложенных в проект бюджета на 2017–2019 гг., на этапе рассмотрения документа в Госдуме.

«Теперь предстоит другой, не менее сложный этап работы – это работа с депутатами Государственной думы. Всегда в ходе этих дискуссий возникают какие-то дополнительные идеи, дополнительные пожелания. Придется напряженно и очень внимательно работать с депутатским корпусом, с тем, конечно, чтобы не разбалансировать макроэкономические показатели, но и, конечно, нужно будет прислушиваться к идеям, пожеланиям и предложениям депутатов парламента», – сказал Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.