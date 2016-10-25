ВВП России в III квартале вырос на 0,1% с учетом снятия сезонности – ВЭБ

Оперативные данные сентября 2016 г. показали снижение экономической активности, хотя в целом за III квартал был зафиксирован рост с учетом очистки от сезонного фактора впервые за два года, сообщается в пресс-релизе Внешэкономбанка (ВЭБа).

По отношению к предыдущему месяцу, по оценке ВЭБа, ВВП со снятой сезонностью в сентябре уменьшился на 0,1% против роста на 0,3% в августе 2016 г.

К соответствующему периоду прошлого года снижение ВВП в сентябре, по расчетам банка, составило 0,3% против роста 0,2% в августе текущего года.

В целом за период январь - сентябрь снижение ВВП составило 0,7% (эта оценка совпадает с данными Минэкономразвития, оценку по сентябрю министерство опубликует в ближайшие дни).

Согласно оценке ВЭБа в III квартале 2016 г. наблюдалось незначительное замедление спада ВВП. По отношению к соответствующему кварталу 2015 г. снижение составило 0,5% (также совпало с оценкой Минэкономразвития) против снижения на 0,6% во II квартале.

«По отношению к предыдущему кварталу, с очисткой от сезонного фактора, наметился рост ВВП на 0,1% после последовательного сокращения начиная с III квартала 2014 г.», - отмечается в обзоре.

Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач в приведенном комментарии отметил, что, «как и ожидалось, в III квартале прекратился экономический спад, который продолжался в течение восьми кварталов подряд с середины 2014 г. За это время экономика потеряла около 5%».

«Безусловно, ключевым фактором, обеспечившим перелом тренда, стало возобновление роста потребительского спроса, который достаточно долго тянул экономику вниз. Кроме того, положительный рост в III квартале был обеспечен благоприятными условиями для сельского хозяйства, возобновлением роста добычи полезных ископаемых и прекращением спада инвестиционной активности», - отмечает Клепач.